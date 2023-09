Gespräche über Getreide-Deal – Erdogan reist als inoffizieller Gesandter des Westens zu Putin Der türkische Präsident trifft am Montag Wladimir Putin in Sotschi. Auf seinem guten Draht zu seinem russischen Amtskollegen ruhen die Hoffnungen des globalen Südens – aber auch des Westens. Raphael Geiger aus Istanbul

Zwei sehr verschiedene Männer, die nicht immer Freunde waren: Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin (2019). Foto: Keystone

Es hat etwas Vertrautes, wenn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an diesem Montag im russischen Sotschi auf Wladimir Putin trifft. Seit zwei Jahrzehnten haben sich die beiden Männer in der Weltpolitik gehalten, so lange wie kaum jemand sonst. Ob sie mal darüber reden, wie es war, damals, mit George W. Bush? Mit Berlusconi? Mit einer deutschen Kanzlerin, die Angela Merkel hiess?