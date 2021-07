Hier trainieren Sie Ihr Hirn – Gesucht: Zahlen auf einem Kreis Testen Sie Ihre mathematischen Fähigkeiten in unserer Reihe für kluge Köpfe. Joachim Laukenmann

Das Kunstwerk «Circle – Harmony» des japanischen Künstlers Tetsuro Tamaski in Sydney, Australien. Foto: Keystone

In der Folge 236 des «Zahlendrehers» handelt eine Aufgabe von Zahlen auf einem Kreis, die andere von speziellen, teilbaren Produkten. Wenn Sie Tipps für Ihre Miträtsler haben, teilen Sie diese gern unten. Sehen Sie aber bitte von der Bekanntgabe der Lösungen ab. Viel Spass beim Knobeln!

Einsen und Zweien auf dem Kreis

N Ziffern – Einsen und Zweien – sind in einem Kreis angeordnet. Eine Zahl, die aus mehreren aufeinanderfolgend angeordneten Ziffern gebildet wird (im oder gegen den Uhrzeigersinn), bezeichnen wir als «dargestellt».

Bei welchem kleinsten Wert von N können alle vierstelligen Zahlen, die nur die Ziffern 1 und 2 enthalten, unter den dargestellten sein?

Teilbare Produkte

Die Zahlen von 1 bis 10 werden so in zwei Gruppen aufgeteilt, dass das Produkt der Zahlen in der ersten Gruppe P1 durch das Produkt der Zahlen in der zweiten Gruppe P2 teilbar ist.

Welches ist der kleinstmögliche Wert des Quotienten P1 : P2?

Lösungen, frühere Folgen und Quelle der Aufgaben

Die Aufgaben liefern Ihnen Anna Beliakova, Universität Zürich, und Dmitrij Nikolenkov, Kantonsschule Trogen, unterstützt von NCCR Swiss MAP.

Die letzte Folge gibt es hier. Die Lösungen finden Sie (in der Regel) am kommenden Donnerstag in unserem Lösungsartikel.

