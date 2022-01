Rätselhafte Anzeigen – Gesund, ungeimpft sucht In Deutschland tauchen Stellengesuche ungeimpfter Pflegekräfte in Zeitungen und Wochenblättern auf – manchmal mehr als 100 innert Tagen. Was steckt dahinter? Anna Ernst

Vorsicht, Krankenpfleger, womöglich ungeimpft. Foto: imago (2)/Collage Jessy Asmus

«Examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin (35) sucht ab 16.3.2022 neue Anstellung. Status: gesund und ungeimpft. Bei Interesse erzähle ich Ihnen gern mehr.»

Mehr als 100 solcher Jobgesuche sind am vergangenen Wochenende in Anzeigenblättern in Sachsen im Osten Deutschlands erschienen. Für Anzeigenverkäufer sind sie eine Freude: Fast eine ganze Zeitungsseite nehmen die Annoncen in der Rubrik «Stellengesuche» im Oberlausitzer Kurier und im Niederschlesischen Kurier ein. Beide Schwesterzeitungen gehören zur «Lokalnachrichten Verlagsgesellschaft mbH» mit Sitz in Bautzen. Etwa 230'000 Exemplare werden eigenen Angaben zufolge kostenlos an die Haushalte im Südosten Sachsens verteilt.