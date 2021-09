Kommentar zur weggewiesenen Pflegerin - Gesundheit ist wichtiger als harte Migrationspolitik

Die spezialisierte Pflegefachfrau betreut Frühgeborene. Sie wird dringend gebraucht, trotzdem wird sie weggewiesen. Foto: Pino Covino (Symbolbild)

Es klingt zu absurd, um wahr zu sein – und ist es doch. Das Zürcher Migrationsamt weist eine serbische Pflegefachfrau aus der Schweiz weg. Nicht weil sie kriminell geworden wäre oder dem Staat auf der Tasche läge. Sondern einzig und allein, weil die Frau sich scheiden lässt. Damit hat sie ihre Aufenthaltsbewilligung verspielt.

Nun ist die Regelung, die hier zur Anwendung kam, nicht per se falsch. Wer als Ehegatte, als Ehegattin einer hier ansässigen Person in unser Land kommt, der erhält erst nach drei Jahren ein selbstständiges Bleiberecht. So sollen reine Zweckehen ebenso verhindert werden wie Arbeitslosigkeit infolge einer raschen Scheidung.