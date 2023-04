Ausgabenwachstum im Vergleich – Gesundheitskosten der jungen Frauen explodieren – wegen der Psychiatrie Depressionen, Ängste, Störungen: Eine exklusive Datenanalyse zeigt, wie stark die Behandlungen von psychischen Leiden bei Schweizer Jugendlichen zugenommen haben. Luca De Carli

Psychische Probleme sind bei jungen Frauen so weit verbreitet, dass sie in den Kostendaten der Krankenkassen sichtbar werden: Aufnahme aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie Bern. Foto: Raphael Moser

Fünf oder sechs Tabletten hat Leonie (Name geändert) bereits geschluckt, als sie realisiert, was sie gerade versucht. Sie stoppt, Panik überkommt die 15-Jährige. In diesem Zustand findet die Mutter sie und fährt mit ihr in die psychiatrische Kinderklinik in Basel.