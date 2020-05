Vor 40 Jahren: Zürich in Aufruhr – «Get Up, Stand Up»: Als Bob Marley Zürich bewegte Am 30. Mai 1980 spielte der Reggae-Musiker Bob Marley im Hallenstadion. Am selben Abend begannen die Jugendunruhen. Konzertbesucher und ein Ex-Stadtpolizist über den Abend, der in Zürichs Geschichte einging. Martin Huber

Legendäres Konzert: Bob Marley im Hallenstadion Zürich, am 30. Mai 1980. Ein knappes Jahr später war er tot. Foto: Thomas Burla

Das Konzert ist seit Wochen ausverkauft. 10’500 Zuschauerinnen und Zuschauer füllen an diesem Freitagabend das Hallenstadion. Um 20.50 Uhr tritt Bob Marley auf die Bühne, in einer rot-gelb-schwarzen Jacke. Die Menge kocht. Mit seiner Band The Wailers spielt der Reggae-Star unter anderem Hits wie «No Woman, No Cry» und «I Shot the Sheriff». Am selben Abend kommt es in Zürich zum Opernhauskrawall. Mehrere Hundert Jugendliche gehen auf die Strasse, um für einen alternativen Kulturbetrieb zu demonstrieren. Es gibt schwere Ausschreitungen in der Innenstadt.