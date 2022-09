Hommage an Serena Williams – Getrieben von Rage, machte sie vielen Mut Ihr letztes Spiel ist gespielt, Serena Williams legt das Racket beiseite und will ein zweites Kind. Die 40-Jährige veränderte nicht nur das Tennis, sondern durchbrach auch Rollenbilder. Simon Graf aus New York

Ein letztes Winken ins Publikum: Serena Williams tritt von der Tennisbühne ab. Foto: Jason Szenes (EPA)

Als Serena Williams elf war und mit ihrer älteren Schwester Venus in der Tennisakademie von Rick Macci in Florida trainierte, wurde sie in einem TV-Interview gefragt: «Wenn du eine Tennisspielerin wirst, wie wer würdest gerne sein?» Mit einem breiten Strahlen antwortete sie: «Ich möchte, dass andere so werden wie ich.»