Gewalt gegen Sportlerinnen – Die Weltrekordlerin, die von ihrem Mann erstochen wurde Mit Loverboy-Methoden werden erfolgreiche kenianische Läuferinnen ausgebeutet. Manche bezahlen gar mit ihrem Leben dafür, dass Männer weibliche Selbstständigkeit nicht ertragen. Bettina Weber

Da lebte sie noch zwei Wochen: Agnes Tirop gewinnt Ende September 2019 Bronze über 10’000 m an den Weltmeisterschaften in Doha. Foto: Getty Images for IAAF

Wenn Agnes Tirop noch am Leben wäre, hätte sie von der Leichtathletik-WM in Budapest mit ziemlicher Sicherheit eine Medaille mit nach Hause genommen. Vielleicht hätte sie gar eine neue Weltbestzeit aufgestellt, wie 2021, als sie in Herzogenaurach die 10’000 Meter so schnell rannte wie noch nie eine Strassenläuferin vor ihr. Der alte Rekord war 19 Jahre lang unangetastet geblieben. Dann kam Tirop, das Riesentalent.