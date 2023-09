Gewaltdelikt in Winterthur – 18-Jähriger stürmt Berufsschule und verletzt zwei Schüler Ein maskierter Jugendlicher hat letzte Woche zwei Berufsschüler in Winterthur mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf verletzt. Die Polizei hat ihn nun festgenommen.

In einer Berufsschule in Winterthur kam es letzte Woche zu einem Gewaltdelikt. Wie die Stadtpolizei mitteilt, meldete eine Lehrerin der Einsatzzentrale um 15 Uhr, dass ein junger Mann mit einer Maske ins Schulhaus gestürmt sei und zwei Schüler mit einem stumpfen Gegenstand am Kopf verletzt habe. Um was für einen Gegenstand es sich handelte und ob der Tat ein Streit vorausging, konnte die Polizei auf Anfrage nicht mitteilen.

Die sofort ausgerückte Patrouille der Jugendpolizei traf vor Ort auf zwei verletzte Schweizer im Alter von 17 und 18 Jahren. Der Täter war bereits geflüchtet. Die beiden Angegriffenen mussten mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Fahndung der Stadtpolizei Winterthur führte schliesslich zu einem 18-jährigen Schweizer, den die Polizei nun festgenommen hat.

Die genauen Hintergründe der Vorkommnisse sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine wahllose Attacke beziehungsweise eine Amoktat könne aber ausgeschlossen werden. Der Festgenommene wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen und ist zwischenzeitlich in Untersuchungshaft versetzt worden.

