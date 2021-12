Kantonsspital Winterthur – Spitalpersonal will Lohn fürs Umziehen Das Personal des Kantonsspitals Winterthur (KSW) will nicht länger Gratisarbeit leisten. Die Gewerkschaft VPOD kämpft trotz dem jüngsten Urteil zum Unispital für bezahltes Umziehen. Delia Bachmann Andrea Thurnherr

Am KSW schlüpft das Personal in einen weissen Kittel oder Kasack, und zwar bevor die bezahlte Schicht anfängt. Archivbild: Urs Jaudas

Tanja Weber (Name der Redaktion bekannt) arbeitet als Pflegefachfrau am Kantonsspital Winterthur (KSW). Ihr Arbeitstag beginnt in der Garderobe, wo sie sich für den Dienst umzieht. «Bis ich umgezogen und auf der Station bin, dauert es zehn Minuten», erzählt Weber. Sie weiss das so genau, weil sie die Zeit gestoppt hat. Für die zusätzlichen 20 Minuten pro Tag wurde sie in ihren über 20 Jahren am KSW nie bezahlt.

Damit ist Weber nicht allein. In einem offenen Brief an die Leitung fordern 650 Mitarbeitende, dass die Umkleidezeit als Arbeitszeit erfasst und entschädigt wird. Betroffen sind nicht nur Pflegerinnen, auch das Reinigungs- und das Küchenpersonal muss Uniform tragen. So werde das Büropersonal bevorzugt: «Sie werden anders als wir für jede Minute bezahlt.» Das findet die Pflegefachfrau ungerecht: «Ein Betrieb müsste alle Mitarbeitenden gleich behandeln.»