Unzureichende Schutzkonzepte – Gewerkschaften fordern mehr Corona-Kontrolleure Weil die Wirtschaft nicht geschlossen werden soll, feiert das Lob des Schutzkonzepts fröhliche Urständ. Dabei könnten diese überhaupt nicht genügend kontrolliert werden, bemängeln Arbeitnehmervertreter. Konrad Staehelin

Mängel bei den Schutzkonzepten erhöhen das Risiko eines zweiten Lockdown. Im Bild ein Campingplatz in Gampelen BE, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Foto: Nicole Philipp (Tamedia AG)

So gehässig die Debatte zwischen Befürwortern harter und jenen lockerer Massnahmen sein mag, auf einen Nenner konnten sich bisher alle einigen: Die Schutzkonzepte sind ein wichtiger Faktor, um die zweite Welle zu brechen. Allerdings liegt hier einiges im Argen: Denn jede vierte Schutzkonzept-Kontrolle fördert Mängel zutage.

Das zeigen Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) für die letzten Monate. In den letzten Wochen wurden schweizweit jeweils rund 2000 öffentlich zugängliche Betriebe und Einrichtungen kontrolliert. Das ist weniger als noch im Hochsommer, als gegen 3000 Betriebe pro Woche kontrolliert wurden. Zuständig sind hierfür die Kantone.

«Seit dem Abflauen der ersten Welle werden die Schutzkonzepte in immer mehr Betrieben und auf Baustellen nur noch ungenügend umgesetzt», bemängelte die Gewerkschaft Unia am Dienstag in einer Medienmitteilung. Geschäftsleitungmitglied Nico Lutz führt aus: «Viele Betriebe nehmen den Aufwand nicht mehr auf sich, um ihre Mitarbeiter und Kunden zu schützen.»

Mindestens ein Siebtel der Ansteckungen

Laut BAG ist ein Siebtel der bekannten Corona-Infektionen auf eine Ansteckung am Arbeitsplatz zurückzuführen. Der effektive Anteil dürfte allerdings höher liegen, bleibt doch bei einem Drittel der positiv Getesteten der Ansteckungsort unbekannt.

Lutz nimmt darum die Behörden in die Pflicht: «Die kantonalen Arbeitsinspektorate sowie die Suva müssen mehr kontrollieren und stärker durchgreifen.» Eine Lösung wäre laut Lutz, die Kontrollgremien der Sozialpartner verschiedener Branchen einzubinden, die in den letzten Monaten zum Teil in die Kurzarbeit geschickt wurden. «Hauptsache ist, dass rasch mehr Personal für die Kontrollen zur Verfügung steht.»

Eine ähnliche Forderung stellt auch eine unveröffentlichte Studie, die Mitarbeiter des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds (SGB) mit Wissenschaftlern der Universität Basel geschrieben haben und die dieser Zeitung vorliegt.

«Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie ein Kantonspolizist epidemiologische Schutzkonzepte kontrolliert.» Luca Cirigliano, Mitautor der Studie und SGB-Zentralsekretär

Die Studienautoren argumentieren wie folgt: Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die der UNO angegliedert ist, empfiehlt auf 10’000 Vollzeitäquivalente einen Kontrolleur, der die Sicherheit des Arbeitsumfelds kontrolliert.

An dieses Verhältnis kämen die kantonalen Arbeitsinspektorate in der Schweiz aber bei weitem nicht heran: Auf über 3,5 Millionen Vollzeitäquivalente von Beschäftigten seien 2018 in der Schweiz bloss 154 Vollzeitäquivalente bei den Arbeitsinspektoraten gekommen, was ein Verhältnis von einem Kontrolleur auf 23’000 Vollzeitjobs entspreche. Eine Umfrage dieser Zeitung bei verschiedenen Kantonen zeigt, dass sich das Missverhältnis bis heute nicht verringert hat.

Kantone wiegeln ab

Die mangelnden Kontrollen seien schon in normalen Zeiten problematisch; in der lebensbedrohlichen Corona-Zeit seien diese nun dramatisch, echauffiert sich Mitautor und SGB-Zentralsekretär Luca Cirigliano. «Die Kantone haben sich seit Jahren nicht darum gekümmert, genügend Personal für die Arbeitsinspektorate einzustellen.» Der Grund sei, dass sie keine Anreize hätten, Geld zu sprechen, das ihnen keinen schnell messbaren Nutzen garantiere.

Die Kantone können die Kritik nicht nachvollziehen: «Die Anzahl Stellen beim Arbeitsinspektorat sind nicht relevant für die Anzahl der Kontrollen», schreibt stellvertretend ein Sprecher der Wirtschaftsdirektion des Kantons Bern, dessen Verhältnis Arbeitnehmende pro Kontrolleur laut der Studie besonders schlecht ist. Andere Stellen wie die Suva, die Kantonspolizei oder die Gemeinden führten aktuell ebenfalls Kontrollen durch und hätten hierfür einen «massiv höheren Stellenetat». Studienautor Cirigliano aber kontert: «Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie ein Kantonspolizist epidemiologische Schutzkonzepte kontrolliert. Da braucht es Fachleute.»