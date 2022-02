Olympia-Super-G Männer – Odermatt vergräbt sein Gesicht in den Händen: Bittere Enttäuschung beim Favoriten

Zusammenfassung

Marco Odermatt war schon nach der Abfahrt leise enttäuscht. Siebter ist er geworden am Montag, eigentlich ist ja das ein Glanzresultat für einen, der bis vor kurzem vor allem Riesenslalomspezialist war. Er wird es auch entsprechend eingeordnet haben, seine Chancen würden ja noch kommen. Tags darauf etwa, im Super-G.

Topfavorit war der Nidwaldner da. Doch im Zielraum ist dann kein jubelnder Odermatt zu sehen, nein, der junge Mann hängt elendiglich über der Absperrung, vergräbt sein Gesicht in den Händen, Teamkollegen klopfen ihm auf die Schultern, Gino Caviezel etwa, der von einem «schwarzen Tag» redet.

Der Kurs, vom Schweizer Speedtrainer Reto Nydegger gesteckt und eigentlich auf die Fähigkeiten Odermatts zugeschnitten, wird dem Jungstar zum Verhängnis. Plötzlich drückt es ihn hinten auf die Ski, rutscht er weg und verpasst ein Tor. Es ist etwas, was ihm selten passiert. Eigentlich nie in den letzten Monaten, die der 24-Jährige im Höhenflug verbrachte. «Ich kann mir nichts vorwerfen», sagt Odermatt nach einer Weile der inneren Sammlung gegenüber SRF, «ich habe alles probiert, voll riskiert, wäre dabei gewesen. Schade.» Aber, sagte er auch noch, hätte er nur ein Prozent weniger riskiert, hätte er es vergessen können mit einer Medaille.

Nach den anstrengenden Tagen mit Trainings, der Verschiebung der Abfahrt am Sonntag und den beiden Rennen am Montag und Dienstag freut er sich nun auf eine Pause – ehe am Sonntag der Riesenslalom ansteht. Auch dort ist er Favorit. Es ist seine letzte Medaillenchance in Peking, er dürfte sich selbst entsprechend unter Druck setzen.

Entspannt wird dann Beat Feuz sein, der längst wieder zu Hause in Oberperfuss nahe Innsbruck sein wird. Auch er scheidet bei diesem Super-G aus, reist aber doch mit einem positiven Gefühl zurück. «Heute hätte schon sehr viel zusammenpassen müssen für mich. Aber ich hatte ja gestern meinen grossen Tag», sagte der Emmentaler, der sich nun auch noch Abfahrts-Olympiasieger nennen darf.

Am Dienstag jubeln andere: Matthias Mayer, der das Kunststück schafft, zum dritten Mal Olympiasieger zu werden nach Abfahrts-Gold in Sotschi 2014 und Super-G-Gold in Pyeongchang 2018. Und das, obwohl das Rennen schon ganz oben, im Starthäuschen, fast vorbeigewesen wäre für den Österreicher. Er wollte sich zu früh abstossen, ging noch einmal zurück – und setzte an zur Goldfahrt. Silber holt der Amerikaner Ryan Cochran-Siegle, Bronze mit Aleksander Kilde der zweite grosse Favorit – neben Odermatt.