Aufstellung USA

iihf.com

Nicht verwirren lassen. Nicht all die als Verteidiger angegebenen Stürmer werden auch Verteidiger spielen. Es ist aber in der Tat so, dass den Amerikanern nur noch fünf gesunde Abwehrspieler zur Verfügung stehen. Darum muss mit Riley Barber tatsächlich ein gelernter rechter Flügelstürmer in der Verteidigung aushelfen, damit die USA zumindest sechs Defensiv-Leute aufstellen kann.