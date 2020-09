Kantonale Zahlen im Überblick – Gewinnt Zürich den Kampf gegen Corona? Der Regierungsrat will am Donnerstag über allfällige neue Massnahmen informieren. So ist die Corona-Situation in Zürich. Simon Huwiler

In einem schmucklosen Gebäude an der Stampfenbachstrasse 30, unweit vom Central, hat sich der Puls wohl etwas beruhigt. Seit der Bundesrat die Corona-Hoheit wieder den Kantonen übertragen hat, liegt das Scheinwerferlicht auf der Gesundheitsdirektion des Kantons und den langsam, aber stetig ansteigenden Fallzahlen. Ist die zweite Welle nur noch einen Husten entfernt? Die Maskenpflicht in Läden wurde erlassen, Veranstaltungen eingeschränkt, und tatsächlich zeigt sich: Die Kurve flacht ab, Zürich gilt nach eigenen Massstab nicht mehr als «Risikoland» (lesen Sie dazu: Nach eigenem Massstab ist die Schweiz nun ein Risikoland). Doch nun laufen einzelne Massnahmen aus. Gleichzeitig kündigt sich der Herbst an. In seinem kalten Gewand fühlt sich das Virus wohl. Wie der Kanton Corona in die Schranken weisen will, darüber informiert der Regierungsrat am Donnerstag um 9 Uhr (wir berichten live). Zeit, für eine Zürcher Corona-Bestandesaufnahme.