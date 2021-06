Ärger über Nachtflüge – Gewitter sorgten für verspätete Flugzeuge Der Flughafen Zürich funktioniert noch immer auf Corona-Sparflamme. Lärmklagen gibt es aber bereits wieder. Liliane Minor

Gewitter über der Flughafenregion. Aufnahme aus dem Jahr 2019. Foto: Leo Wyden

So ruhige Nächte wie zurzeit hatten Anwohnerinnen und Anwohner des Flughafens noch kaum je: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie funktioniert der Flugverkehr nur noch auf Sparflamme. Bewegungs- und Passagierzahlen liegen gegenwärtig 75 Prozent tiefer als üblich. Umso mehr fällt auf, wenn trotzdem eine Maschine während der Nachtsperre zwischen 23.30 und 6 Uhr landet oder startet.

Wie etwa am letzten Sonntagabend. Gleich zwei Flugzeuge kamen zu spät an, was einen Leser zu einem verärgerten Mail veranlasste. «Es ist schon erstaunlich, welche Freiheiten sich die Fliegerei nimmt und gegen bestehende Regeln verstösst», schreibt er. Mit mangelnden Kapazitäten könnten die Nachtflüge ja wohl kaum erklärt werden.