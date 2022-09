Russische Raketenangriffe – Gezielter Dammbruch Im ukrainischen Krywyj Rih, der Heimatstadt von Präsident Selenski, haben russische Raketenangriffe eine Überschwemmung ausgelöst.

Florian Hassel

Zeitweise flossen nach offiziellen Angaben bis zu 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch das Loch im Damm. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Die Bergbau- und Stahlwerkstadt Krywyj Rih, 400 Kilometer südöstlich von Kiew, ist normalerweise nicht geeignet, um mit dem Schlauchboot zur Arbeit zu fahren. Doch nachdem russische Raketenangriffe am Mittwoch und Donnerstag zu einer Überschwemmung in der 630'000-Einwohner-Stadt führten, bliesen einige Einwohner trotzig ihre Freizeitboote auf, um sich durch die Stadt zu bewegen, wie das Lokalfernsehen dokumentierte.

Der Angriff mit offenbar acht von den Russen abgeschossenen Raketen und Marschflugkörpern vom Typ Iskander und Kinzhal X-22 zerstörte am späten Mittwochnachmittag mehrere Objekte der städtischen Wasserversorgung – und einen Damm des nordwestlich der Stadt gelegenen Karachunivske-Wasserreservoirs: In der Folge stieg der die Stadt versorgende Fluss Inhulez um mehr als einen Meter an und überschwemmte mehrere Strassen. Insgesamt seien 112 Häuser überflutet worden; diese Bilanz zog am Donnerstag Oleksandr Wilkul, der Chef der Militärverwaltung der Stadt.

Nach Bruch des Damms flossen zunächst jede Sekunde 100 Kubikmeter Wasser durch das Loch, schrieb Kirill Timoschenko, Vize-Chef der ukrainischen Präsidialverwaltung. Wilkul liess Hunderte Menschen mit Bussen aus von Überflutung bedrohten Stadtteilen in leer stehende Schulen bringen. Im Stadtteil Sifiivskyi blieben wegen der Zerstörung einer zentralen Wasserleitung 5000 Menschen ohne Wasser.

Nächste Angriff am Nachmittag

Am Donnerstagmorgen gab Wilkul zunächst Entwarnung: Nach Reparaturen sei der Wasserpegel deutlich zurückgegangen, am Ende des Tages seien hoffentlich die schlimmsten Folgen beseitigt und die Wasserversorgung wiederhergestellt. Doch schon am Donnerstagmittag meldete Wilkul die nächsten Raketenangriffe auf seine Stadt: Sie hätten Industrieobjekten gegolten, die Zerstörungen seien «ernsthaft». Details nannte der Verwaltungschef nicht.

Präsident Wolodimir Selenski verurteilte die Raketenangriffe auf seine Heimatstadt und nannte diejenigen, die die Raketen abschössen, in einem russischsprachigen Teil seiner täglichen Videobotschaft «Schwächlinge, die einen Krieg gegen Zivilisten führen. Schufte, die vom Schlachtfeld geflohen sind und nun aus der Ferne Schaden anrichten wollen. Ihr bleibt Terroristen, derer sich die eigenen Enkel schämen werden». Aussenminister Dmytro Kuleba nannte die Angriffe ein weiteres russisches «Kriegsverbrechen».

Rettungskräfte evakuierten in der Nacht hunderte Einwohnerinnen und Einwohner von Krywyj Rih. Foto: Ukrainian Emergency Service (Keystone/AP)

Die Raketenangriffe verfolgten indes offenbar auch ein militärisches Ziel. Der Raketenangriff auf den Damm von Krywyj Rih «war ein Versuch, die ukrainische Offensive in Cherson zu stoppen, indem der Inhulez-Fluss geflutet und unsere Pontonbrücken zerstört werden sollten», kommentierte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowytsch: Zur Vorbereitung einer Offensive zur Rückeroberung der südlich von Krywyj Rih gelegenen, von Russland besetzten Region Cherson legt das ukrainische Militär auch leichte Pontonbrücken, um zuvor zerstörte Brücken zu ersetzen.

Der massive Raketenangriff auf die Wasserinfrastruktur von Krywyj Rih erfolgte nur drei Tage, nachdem Russland am 11. September mit Marschflugkörpern in Charkiw das zweitgrösste Heizkraftwerk der Ukraine, TEC-5, in Flammen schoss. Stundenlang blieben die zweitgrösste Stadt der Ukraine und andere Städte ohne Strom. Auch Städte wie Mykolayiv, Saporischschja oder Dnipro werden zunehmend von Raketenangriffen auf ihre Infrastruktur getroffen.

Die Kiewer Wirtschaftshochschule (KSE) schätzt die Schäden durch Beschädigung oder Zerstörung von Unternehmen, Häusern und Infrastruktur auf Grundlage von Regierungsdaten auf 114,5 Milliarden Dollar. Bis zum 5. September seien etwa 412 Industriebetriebe und 1153 Kultur-, Sport- und Tourismusobjekte zerstört oder beschädigt worden.

Knapp drei Viertel aller Schäden aber entfielen demnach auf zerstörte Häuser, Autos oder Infrastruktur: Bisher, so die Überschlagsrechnung der KSE, seien mindestens 116'000 Häuser, 15'300 Wohnungen, 1991 Geschäfte und 593 Apotheken, rund 2000 Schulen und Gesundheitseinrichtungen, 511 Verwaltungsgebäude, knapp 10'000 Busse und Strassenbahnwagen und 188'000 Pkws zerstört worden.



Fehler gefunden?Jetzt melden.