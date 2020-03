20% Rabatt – Gianna Nannini - European Tour 2020 Mittwoch, 21. Oktober 2020, 20 Uhr, Hallenstadion Zürich

Die Italienerin Gianna Nannini live in Zürich ZVG

Italiens Rockröhre Gianna Nannini meldet sich mit einem neuen Album zurück - und das wird sie am 21. Oktober 2020 auch nach Zürich bringen, wenn sie ihre neuen Songs und grossen Hits im Hallenstadion zum Besten geben wird. Die italienische Rockröhre hat eine ganze Ladung neuer Songs am Start, die am 15. November auf ihrem neuen Album veröffentlicht werden. Der Song «La Differenza», ein akustisch-balladeskes Pop-Meisterwerk, ist der erste Vorgeschmack aufs gleichnamige neue Album. Mit all den neuen Rockperlen im Gepäck will die umtriebige Italienerin natürlich auch das tun, was sie am meisten liebt: Auf der Bühne stehen. So kündigt sie Mitte des nächsten Jahres eine Europatournee an, die sie auch nach Zürich führen wird. Ihr Konzert steigt am 21. Oktober 2020 im Zürcher Hallenstadion.

