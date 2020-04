Bis 30% Rabatt – Giardino Ascona *****S – Dolce Vita zeitgemäss Sonntag, 24. Mai bis Sonntag, 18. Oktober 2020*

Hotel Giardino Ascona ZVG

Ein prachtvoller Garten mit Seerosenteich, unzählige Lounges und Terrassen – das Leben im Hotel Giardino Ascona ist leicht. Ein Designhotel mit 5 Sternen für alle Sinne inmitten der atemberaubenden Tessiner Natur.

Exklusives CARTE BLANCHE-Angebot:

- 2 Übernachtungen im DZ «Morgensonne»

- Upgrade in die Doppelzimmer «Süd» Kategorie (nach Verfügbarkeit)

- Willkommensgetränk - VIP Amenity - Reichhaltiges Frühstücksbuffet

- Ein 3-Gang-Abendessen im Restaurant Hide & Seek inkl. Aromawasser

- Eintritt in den dipiù Spa - 10% Rabatt auf Spa-Behandlungen (exkl. Ayurveda-Therapien)

- City- und Mountainbikes kostenlos zur Verfügung

- Transfer zwischen Bahnhof und Hotel bei An- und Abreise

- Ticino-Ticket

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot:

Preise pro Person bei Doppelbelegung: Im DZ «Morgensonne» mit Upgrade in die «Süd» Kategorie (nach Verfügbarkeit) vom 24. Mai bis 3. Juli 2020 + 16. August bis 18. Oktober 2020

CHF 535.- statt CHF 730.- pro Person (Mid-Week)

CHF 585.- statt CHF 840.- pro Person (Weekend)

3. Juli bis 16. August 2020: CHF 810.- statt CHF 880.- pro Person

*Das Angebot ist nicht buchbar 30. Mai bis 1. Juni (Pfingsten), 11. bis14. Juni (Fronleichnam).