Interview mit Stefanie Heinzmann – «Ich würde die Saboteure gerne in den Arm nehmen»

Die «Back on Tour»-Auftritte wurden von Impfgegnern sabotiert, die Ränge blieben halb leer. Doch die Sängerin will dem Hass keine Chance geben und setzt weiterhin auf Dialog.

«Ich würde die Saboteure gerne in den Arm nehmen»

Ihre Konzerte im Rahmen der Impfkampagne wurden sabotiert von Leuten, die Tickets gehamstert haben und dann nicht zum Konzert erschienen. Sie haben gesagt, dass Sie die Boshaftigkeit dieses Sabotageakts überrascht hat.

Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass so etwas gemacht wird. Ich weiss gar nicht, wie man auf diese Idee kommt. Hier wurde Menschen die Möglichkeit genommen, an ein Konzert zu gehen. Das finde ich wahnsinnig schade.