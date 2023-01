Slalom in Wengen – Grandiose Fahrt von Loïc Meillard Der Romand führt nach dem ersten Lauf vor den Norwegern Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen. Die Entscheidung fällt ab 13.15 Uhr. Marco Oppliger Herbie Egli

Loïc Meillard war im 1. Lauf eine Klasse für sich. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Die Bedingungen? Schwierig. Auch in Wengen will der Winter noch nicht so richtig, am Sonntagmorgen bewegen sich die Temperaturen im Plusbereich, es nieselt gar phasenweise.

Und diese Verhältnisse machen die Pistenpräparierung zur Herausforderung. Wohlweislich liess die Crew um Hans Pieren – der ehemalige Adelbodner Rennleiter kümmert sich seit Jahren auch um die Wengener Slalompiste – die Unterlage bereits am Samstag wässern, um sie dann mit dem gezielten Einsatz von Speisesalz abzuhärten. Keine Frage: Pieren ist ein Meister seines Fachs, schon manche Piste hat er unter schwierigsten Bedingungen hinbekommen.

Aber bei solchen Verhältnissen, wie sie in diesem Winter herrschen, sind selbst ihm Grenzen gesetzt. Und so gilt: Wohl dem, der das Rennen mit einer frühen Startnummer in Angriff nehmen kann. Loïc Meillard ist der Dritte, der sich den Wengener Slalomhang hinunter kämpft. Und ihm gelingt eine Zeit, an die nicht annähernd mehr jemand herankommt. Die Norweger Henrik Kristoffersen und Lucas Braathen, die ebenfalls von tiefen Startnummern profitieren, klassieren sich mit knapp einer halben Sekunde Rückstand hinter dem Romand.

Und dann wird es sehr schnell sehr schwierig für die Athleten, das zeigt der Blick auf die Zeiten. Daniel Yule (8.) und Ramon Zenhäusern (9.) verlieren bereits rund zwei Sekunden auf ihren Teamkollegen, Alexis Pinturault (12.) schon über drei. Wobei die sehr drehende Kurssetzung des britischen Trainers das ihrige dazu beiträgt. Braathen sagt im SRF-Interview: «Das ist ein Langlauf!»

Schweizerseits werden auch Marc Rochat (18.) und Luca Aerni (21.) den zweiten Lauf in Angriff nehmen.

