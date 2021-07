Bernhard Schlink als Dramatiker – Gibt es die Pflicht zum präventiven Tyrannenmord? Schriftsteller Bernhard Schlink fordert in seinem Theaterstück «20. Juli. Ein Zeitstück» zu politischer Wachsamkeit auf. Das Thema könnte aktueller nicht sein, aber die Figuren bleiben blass. Nora Zukker

Am 20. Juli 1944 verübte Graf von Stauffenberg ein Attentat auf Adolf Hitler, dieser überlebte. Foto: Keystone

«Wir kämpfen, bis Deutschland wieder uns gehört!», sagt Rudolf Peters, der charismatische junge Führer der rechtsnational orientierten Partei «Deutsche Aktion». Bei einer Landtagswahl holt der «attraktive deutsche Kennedy» die Mehrheit der Wählerstimmen, und es kommt zur Koalition mit der CDU. Peters ist die Hauptfigur in «20. Juli. Ein Zeitstück» – dem ersten Theaterstück von Bernhard Schlink.

Esther, Fabian, Maria, Niklas und Paul sind stark beunruhigt. Sie alle haben in Geschichte den Leistungskurs besucht, vertreten die Wohlstandsgeneration und feiern, zusammen mit ihrem Lehrer Ulrich Gertz, bei Wein ihr Abitur. Der letzte Schultag fällt auf den 20. Juli. Ein in der deutschen Geschichte historisches Datum: Am 20. Juli 1944 versuchten Graf von Stauffenberg und seine Mitverschwörer, Adolf Hitler mit einem Sprengsatz zu töten – und scheiterten.