Neue Debatte unter Forschenden – Gibt es in der Biologie doch mehr als zwei Geschlechter? Die Naturwissenschaft unterscheidet ausschliesslich zwischen männlich und weiblich. Doch nun wird heftig diskutiert, ob es nicht doch mehr gibt. Zum Beispiel Intersexuelle. Markus C. Schulte von Drach

In den meisten Fällen sind Menschen mit zwei X-Chromosomen Frauen und mit einem X und einem X-Chromosom Männer. Aber es gibt seltene Ausnahmen. Schaufensterpuppen ein einem Geschäft in Maastricht. Foto: Alamy Stock

In der Debatte um die Grenzen der Kategorie Geschlecht geht oft einiges durcheinander. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen biologischem und sozialem Geschlecht, im Englischen Sex und Gender – und welches denn nun für das Thema Geschlechterrechte die entscheidende Rolle spielen soll. So kommt es, dass ein einfacher Vortrag wie der der Biologin Maria Vollbrecht an der Humboldt-Universität in Berlin kürzlich für Aufregung sorgte. In dem Vortrag wollte die Doktorandin darlegen, dass es in der Biologie vieles gibt, aber nicht mehr als zwei Geschlechter: männlich und weiblich.