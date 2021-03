Welchen Einfluss hat der Bischof?

Der Bischof hat in seinem Bistum (Diözese) die uneingeschränkte Macht über die katholische Lehre und das kirchliche Recht. Er ist allein dem Papst unterstellt. Er wird von verschiedenen Geistlichen unterstützt, welche die Kurie oder das Domkapitel bilden. Für die Verwaltung setzt er in der Regel einen Generalvikar ein. Auch dieser ist Priester. Im Moment ist das im Bistum Chur noch Martin Grichting. Traditionellerweise ernennt der Bischof von Chur auch für einzelne Bischofsregionen, wie etwa Zürich/Glarus, einen Generalvikar. Ausserdem kann er vom Papst Weihbischöfe erbeten, die ihn in einzelnen Gebieten unterstützen oder vertreten.