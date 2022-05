Gibt es richtig und falsch in der Politik?

Damit sind auch nicht die Nachrichten aus der russischen Propaganda­zentrale gemeint, laut denen im Moment russische Elitesoldaten in der Ukraine Jagd auf böse Nazis machen. Oder Donald Trumps Verwirrung über den tatsächlichen Ausgang der letzten Präsidentschaftswahlen in den USA.

Das sind alles Beispiele für mutwillige (bestenfalls uninformierte) Verzerrungen einer Realität, die man als objektiv erwiesen betrachten kann: Wir hatten niemals eine Diktatur in der Schweiz. Was in der Ukraine geschieht, ist keine «Entnazifizierung». Donald Trump hat verloren.