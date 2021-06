Halbzeitpause

So, jetzt ist die erste Halbzeit wirklich vorüber. Die Niederländer starteten engagiert und versuchten es immer wieder über aussen, doch mehr als sechs Corner schauten nicht heraus. Die zündende Idee fehlt noch – und an Wijnaldum läuft das Spiel komplett vorbei, da wird sich Frank de Boer etwas überlegen müssen in der Pause.

Die Tschechen hatten zwar nur wenige, dafür aber die besseren Chancen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Aussenseiter tut, was er kann. Und der Favorit enttäuscht bisher.