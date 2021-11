Kolumne Katja Früh - Gibts eigentlich Role-Models für alte Leute?

Früher hat man sich aus der «Bravo» einen Filmstar an die Wand gehängt, weil man genauso aussehen und sein wollte. Jetzt hat man das auf Instagram, anbetungswürdige Vorbilder zum Nacheifern.

Aber in meinem Alter? Darf man das nicht mehr, das hat einem gefälligst egal zu sein. Ist ja auch ein bisschen peinlich, noch jemanden anzuhimmeln, oder gar zu kopieren. Trotzdem überlege ich wer für mich in Frage käme als Vorbild, ob lebend oder tot. Jane Fonda vielleicht oder Hannah Arendt? Die eine so dünn und zerbrechlich, kämpft mit Operationen und Diäten gegen die Natur an, das muss schrecklich anstrengend sein, so dass es für mein eher träges Selbst sowieso unerreichbar ist. Die andere ist zu klug, als dass ich auch nur einen Hauch ihres Intellekts vorgeben könnte.