Wie halten wir das aus?

Wie halten unsere Nerven das überhaupt aus heute Abend? Und – wollen wir überhaupt, dass wir so ein Spiel ohne Aufregung überstehen? Barbara Reye hat mit Johannes Ullrich gesprochen. Der Sozialpsychologe sagt, dass es natürlich ein paar Tricks gibt, um sich zu beruhigen: «Doch das Schöne am Spiel am Freitag ist ja gerade die Aufregung. Man geht nicht dorthin, um sich zu entspannen und auszuruhen, sondern sucht geradezu den Nervenkitzel.»

Das ganze Interview ist hinter diesem Link.