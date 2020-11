In der Corona-Pandemie müssen weltweit Milliarden Menschen geimpft werden. Der Impfstoff muss für alle bezahlbar sein. Foto: Murad Sezer (Reuters)

Der Preis der Pandemie: Dieser Satz ist bislang nur im Zusammenhang mit Staatshilfen gefallen. Mit der Aussicht auf das erste Vakzin von Pfizer/Biontech muss er nun auch mit Bezug auf die Pharmaindustrie verstanden werden: Wie hoch darf der Preis sein, den Pharmakonzerne für Impfstoffe gegen die Pandemie verlangen? Wird darüber nicht öffentlich verhandelt, könnte er fast höher ausfallen als die Milliarden, die die Schweiz und andere Staaten an Corona-Hilfen bereitstellen.

Die Margen der Pharmaindustrie sind so hoch wie in kaum einer anderen Branche, fast jeder dritte Franken an Umsatz bleibt an Reingewinn bei den Konzernen. Dieses Geschäftsmodell auch bei Pandemietherapien aufrechtzuerhalten, käme einem Raubzug gleich. Denn mit dem Covid-Vakzin lassen sich dank Masseneffekt selbst bei kleinsten Margen riesige Gewinne machen.

Einige Firmenchefs haben schon im Sommer publik gemacht, dass sie an der Corona-Krise nichts verdienen wollen – oder fast nichts. Allerdings kann sich das ändern: Pfizer/Biontech etwa haben nicht damit gerechnet, dass ihr Impfstoff mit einem Schutz von 90 Prozent derart wirksam ausfallen dürfte. Das könnte nun den Preis treiben.

Der Markt darf genau jetzt aber nicht spielen. Natürlich werden die Impfungen mit dem besten Wirkprofil die begehrtesten sein. Gigantische Gewinne mit Impfstoffen sind während einer Pandemie jedoch unethisch; sie wären Erpressung. Selbst Finanzanalysten von Banken, die Pharmakonzerne sonst meist nur danach beurteilen, wie viel Wachstum sie erzielen, sträuben sich die Haare.

Hohe Gewinne auf Covid-Vakzine liessen zudem arme Staaten auf der Strecke. Das wäre nicht nur unethisch, sondern auch unökonomisch. Die Beratungsfirma Boston Consulting konstatiert: «In einer globalisierten Welt kann die Wirtschaft nur wiederhergestellt werden, wenn in allen Staaten die Pandemie besiegt wird.»