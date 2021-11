Podcast zum Schweizer Fussball – Hat Yakin den richtigen Ersatz für Embolo gefunden? Warum könnte Noah Okafor der richtige Stürmer für das Spiel gegen Italien sein? Sind die Young Boys wirklich in einem Tief? Muss GC selbstbewusster auftreten? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Kaum hatte Murat Yakin sein Aufgebot fertig getippt, da musste er bereits wieder neu planen. Seit der Münchensteiner Schweizer Nationaltrainer ist, fallen kurz vor wichtigen Spielen Leistungsträger aus. Diesmal trifft ihn besonders die Verletzung von Breel Embolo, auf den zuletzt die Hoffnungen im Schweizer Angriff geruht haben.

Bei der Nachnominierung hat Yakin getan, was er gerne immer wieder mal tut: überraschen. Er setzt für die beiden entscheidenden WM-Qualifikationsspiele gegen Italien und Bulgarien auf Noah Okafor. Der 21-Jährige hat bislang erst einmal für die Schweiz gespielt, sieben Minuten in der Nations League gegen England.

Trotzdem glaubt Thomas Schifferle in der neusten Folge unseres Fussball-Podcasts: «Es ist gut möglich, dass Yakin gegen Italien von Anfang an auf Okafor setzt.» Der Stürmer von RB Salzburg hat den Vorteil, dass er sehr schnell ist. Das könnte gut zu einem eher auf Konter ausgelegten System passen. Ausserdem gibt es Fachleute, die sehr vom Baselbieter überzeugt sind. Zum Beispiel der ehemalige FCB-Stürmer Marco Streller, der glaubt, dass Okafor «Weltklasseniveau» erreichen könnte.

Trotzdem fragt sich Moritz Marthaler, warum Yakin nicht Michael Frey aufgeboten hat. Der 27-Jährige ist in dieser Saison bei Royal Antwerpen in bestechender Form und hat in 14 Spielen der höchsten belgischen Liga 14 Tore erzielt. «Da blendet Yakin das Leistungsprinzip aus, auf das er sonst setzen will», sagt Thomas Schifferle mit Blick auf Freys überragende Quote.

Allerdings ist die sportliche Qualität nur ein Punkt, auf den ein Nationaltrainer zu schauen hat, findet Samuel Burgener: «Michael Frey ist ein Typ im wahrsten Sinn des Wortes. Da muss man eigentlich davon ausgehen, dass der nicht einfach anreist und zufrieden wieder abreist, wenn er nicht gespielt hat. Der könnte Unruhe ins Team bringen.» Sprich: «Vielleicht bewerte ich da als Nationaltrainer die soziale Komponente höher als die sportliche.»

Wann welches Thema besprochen wird

02:22 Die Krise der Young Boys

19:03 Grasshoppers

25:41 Basel - St. Gallen

31:40 Warum ist YB - FCB verschoben?

40:20 Servette - FC Zürich

45:44 Luzern - Sion

52:02 Schweizer Nationalteam

Florian Raz schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». @razinger

