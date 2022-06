Zürcher Ausstellung über Sammlungen – Glasaugen, Wasserpistolen, Lippenbalsam – nichts ist zu verrückt zum Sammeln Das Museum für Gestaltung zeigt aussergewöhnliche Objekte aus der ganzen Welt, auch von bekannten Zürcher Personen. Lea Schepers Annik Hosmann

Hunderte Autoschlüssel sammelte der Zürcher Roland Widmer im Laufe der letzten Jahre. Foto: Umberto Romito und Ivan Šuta/Museum für Gestaltung Zürich, ZHDK

Marie Kondo hätte beim Besuch von «Collectomania – Universen des Sammelns» wahrscheinlich eine Existenzkrise: Das Museum für Gestaltung zeigt in einer neuen Ausstellung private und institutionelle Sammlungsstücke – darunter 18’000 Barbiepuppen und 11’111 Hotelschilder. Kondo ist Aufräumexpertin mit eigener Netflix-Serie und eigenem Weltbestseller. Ihr zu Ehren nutzt man das englische Verb «to kondo» für «radikales Aufräumen». Ihre Philosophie: Behalte nur, was dir Freude macht, und besitze nur, was du brauchst.