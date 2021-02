Sushi zum Sattwerden – Glaubenskrieg um Sojasauce Sushi selbst machen? Zu kompliziert. Deshalb bestellen wir es beim Restaurant Okinii in Dietikon. Der krönende Abschluss des Abends kam, nachdem alle satt waren. Hélène Arnet

Gelungenes Abendessen: Wäre ein Stillleben wert. Foto: Fiba

Der erste Disput entsteht bereits beim Bestellen. Sushi sättige nie, behauptet der Sohn und will sofort im grossen Stil die Karte rauf und runter bestellen. Doch bekommt er Orientierungsprobleme ob des grossen Angebots, das wunderschön bebildert auf der Website des Restaurants Okinii aufgelistet ist. So bestellen wir einen Party-Mix für zwei Personen (66.90 Fr.) plus eine Asahi-Box für zwei Personen (56.90 Fr.).

Und weil wir vier sind und damit der Sohn bestimmt nicht hungrig ins Bett muss, bestellen wir zudem noch ein paar Happen dazu. Ein Tuna Gunkan (4.90 Fr.) etwa, weil das in seinem Seetang-Körbchen so hübsch aussieht. Ein California Temaki in einem Seetang-Tütchen (8.90 Fr.), weil wir uns nicht einig sind, ob dieses Surimi, das drinsteckt, vegetarisch ist oder nicht. (Wir finden es nicht raus. Eher nicht.)