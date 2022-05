Milliardenstrafe für den Rohstoffriesen – Glencores Schmiergelder kamen von einem Bargeld-Schalter in Baar Der Schweizer Rohstoffkonzern zahlt wegen Bestechungsgeldern eine Strafe von mehr als 1 Milliarde Dollar. Ein 20-seitiges Papier der US-Behörden zeigt, wie das System funktionierte. Jorgos Brouzos Oliver Zihlmann

Vieles lief über die Schweiz: Der Hauptsitz von Glencore in Baar. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

Das Eingeständnis von Glencore ist massiv. Der Schweizer Rohstoffriese hat eine ganze Reihe von Verfahren in den USA, Grossbritannien und Brasilien beigelegt. Das kostet die Firma rund 1,5 Milliarden Dollar. Alleine den US-Behörden muss der Zuger Konzern 1,1 Milliarden Dollar bezahlen. Die Firma hat zugegeben, dass sie in mehreren afrikanischen Staaten Bestechungsgelder bezahlt hat und an einzelnen US-Handelsplätzen den Ölpreis manipuliert hat. Das ist möglich, da die US-Justiz Korruption auch in Drittstaaten ahndet.