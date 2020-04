Massenentlassung trotz Kurzarbeit – Globus schadet dem eigenen Image Die Warenhauskette streicht 100 Stellen, mitten in der Corona-Krise. Ein verantwortungsvoller Arbeitgeber tut so etwas nicht. Meinung Maren Meyer

100 Stellen sollen beim Warenhaus Globus in Zürich abgebaut werden. Reto Oeschger

Dank Kurzarbeit können Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Entlassungen vermeiden. Die Arbeitszeit der Mitarbeitenden wird reduziert oder ganz eingestellt, und 80 Prozent des Arbeitsausfalls zahlt der Staat. Dass die Warenhauskette Globus jetzt am Hauptsitz in Zürich 100 Stellen abbaut, wirft Fragen auf. Denn Globus hat im März für die Mehrheit seiner 2400 Mitarbeitenden Kurzarbeit angemeldet. Zwar sind Kündigungen in dieser Zeit nicht verboten, doch ein verantwortungsvoller Arbeitgeber verhält sich anders.

Dass es den Warenhäusern schlecht geht, ist kein Geheimnis. Die Konkurrenz durch Onlinehändler wie Zalando oder Amazon wächst. Und bei Globus sinkt der Umsatz seit Jahren. Keine Frage, diese Krise trifft die Warenhäuser hart. Doch Globus vermittelt gerade jetzt während des Lockdown einen wenig kämpferischen Eindruck. So hat die Warenhauskette – im Gegensatz zu Manor oder Jelmoli – noch nicht einmal ihre Lebensmittelabteilung für Kunden geöffnet.

Finanziell nur kurzfristig eine Hilfe

Anfang Februar gab die Globus-Besitzerin Migros den Verkauf an die österreichische Signa und die thailändische Central Group bekannt. Noch ist der Preis von einer Milliarde Franken nicht bezahlt, über Nachverhandlungen wird spekuliert. Die neuen Besitzer machten früh klar, dass es zu Filialschliessungen und Kündigungen kommen werde. Die erste Entlassungswelle fällt nun ausgerechnet in eine Phase, in der Unternehmen um ihre Existenz fürchten und mittels Kurzarbeit versuchen, Arbeitsplätze zu retten. Globus wird das aus finanzieller Sicht wohl nur kurzfristig helfen. Was aber bleibt, ist vermutlich ein grosser Imageschaden.