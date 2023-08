GLP-Politiker aus Winterthur – Michael Zeugin erklärt Rücktritt aus dem Kantonsrat Nach 12 Jahren im Zürcher Kantonsrat hat der Winterthurer GLP-Politiker Michael Zeugin am Montag seinen Rücktritt erklärt. Er wolle wieder mehr Zeit für seine Familie und sein Unternehmen aufbringen.

Michael Zeugin (hier während einer Debatte im Kantonsrat) zieht sich aus dem Parlament zurück. Foto: Samuel Schalch

Michael Zeugin will ab sofort nicht mehr im Zürcher Kantonsrat politisieren. Wie der 45-jährige GLP-Politiker am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme bekannt gibt, wolle er sich künftig wieder vermehrt seiner Familie und seinem Unternehmen widmen. Ausserdem wolle er wieder «mehr Zeit für Neues haben».

Zeugin war erst im Februar dieses Jahres wieder in den Zürcher Kantonsrat gewählt worden. Auf der GLP-Liste hatte er bei diesem Wahlgang das beste Resultat erzielt.

Der 45-Jährige politisierte insgesamt 12 Jahre im Kantonsrat und 11 Jahre im Winterthurer Gemeinderat. Zeugin kandidierte dreimal erfolglos für den Stadtrat Winterthur, 2010, 2012 und 2017. Im Jahr 2012 fehlten ihm nur 256 Stimmen auf Barbara Günthard-Maier (FDP).

In Winterthur hat er die lokale Sektion der GLP aufgebaut. Annetta Steiner, Präsidentin der GLP Stadt Winterthur, schreibt: «Er hat als Fraktionspräsident in Winterthur die Stadtpolitik massgeblich geprägt.»

Bereits vor den Sommerferien hatte er sich eine politische Auszeit genommen und dies mit gesundheitlichen Problemen begründet.

Politisches Engagement in «neuer Form»

In seiner Abschiedsstellungnahme schreibt Zeugin, dass er mit grosser Erfüllung auf seine Parlamentstätigkeit zurückblicke. Besonders stolz zeigt er sich über die unter seiner Feder entstandene Fraktionserklärung und Verurteilung des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. «Es gibt gemeinsame Werte, für die wir einstehen müssen, bei denen wir keine Kompromisse eingehen dürfen».

Zeugin will sich gemäss eigener Aussage weiterhin politisch engagieren – allerdings nicht mehr so wie bisher, sondern in «neuer Form». Er hatte sich bereits in seiner Mittelschulzeit politisch betätigt. So engagierte er sich im Europäischen Jugendparlament und war während zwei Jahren Präsident des Europäischen Jugendparlaments Schweiz.

«Kritischer Geist»

Der Kantonsrat verabschiedete sich am Montagmorgen von Martin Zeugin mit lang anhaltendem Applaus. Er war allerdings nicht vor Ort, sondern hatte sich per Livestream zugeschaltet, weil eines seiner Kinder den ersten Schultag hatte.

Politisch gehörte er eher dem rechten Flügel der Grünliberalen an. Kantonsratspräsidentin Sylvie Matter (SP) würdigte Zeugin als «kritischen Geist» mit «diskreter Ungeduld», wenn es im Rat mit den Geschäften nicht zügig vorwärts ging.

Die GLP verdankt in einer Medienmitteilung seinen «riesigen Einsatz», den er für die Partei und den Kanton geleistet habe. Die GLP-Kantonsratsfraktion verliert dadurch ihren Präsidenten. Seine bisherige Stellvertreterin Andrea Gisler wird das Amt interimistisch führen.

