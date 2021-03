Mehr Zeit für die Familie – Glücklich mit je 1500 Franken Monatslohn Reichen 15 Stunden Arbeit pro Woche? Das Unternehmerpaar Marie und Michael Tuil zeigt, was die 90 Jahre zurückliegende Prognose des Ökonomen John Maynard Keynes heute taugt. Mathias Morgenthaler

Brauchen nicht viel Geld für eine hohe Lebensqualität: Die Tuils. Foto: Dominik Plüss

Fünf Jahre ist es her, da fällten Marie und Michael Tuil einen folgenschweren Entscheid. Nach gemeinsamen Flitterwochen in Äthiopien reifte beim Unternehmensberater und der Journalistin der Entschluss, nicht mehr getrennt 50 bis 70 Stunden pro Woche zu arbeiten, sondern die bisherigen Jobs aufzugeben und ein gemeinsames Abenteuer zu starten. Das Paar investierte 15’000 Franken, um äthiopischen Kleinbauern 1,8 Tonnen Kaffee abzukaufen, und startete mit dem Kaffee einen Direktvertrieb in der Schweiz. Finanziell hiess das, den Gürtel spürbar enger zu schnallen.

Im ersten Jahr gab es keinen Lohn, als Wohnraum, Kaffeelager und Büro diente eine Einzimmerwohnung in Zürich. Doch weder Michael Tuil, der als Unternehmensberater rund um die Welt in teuren Hotels logiert hatte, noch Marie Tuil, die als Journalistin für die «Süddeutsche» und die FAZ geschrieben hatte, vermissten den Luxus. Die Aussicht, gemeinsam ein Start-up mit sozialem Nutzen aufzubauen, war Motivation genug.

Beide gerieten an ihre Grenzen

Das Vorhaben, mit der Firma Direct Coffee eine Brücke zwischen Kleinbauern in Äthiopien und anspruchsvollen Schweizer Konsumenten zu bauen, gelang. Fünf Jahre nach dem Start berichten die Tuils, dass sich der Umsatz von Jahr zu Jahr verdoppelt und inzwischen mehrere Tausend Bauernfamilien von den Bestellungen aus der Schweiz leben. Die soziale Komponente beschränkt sich nicht darauf, dass die Bauern von Direct Coffee deutlich mehr Geld für ihren Rohstoff bekommen als von Fairtrade-Labeln. Das Unternehmerpaar investiert darüber hinaus einen Teil des Umsatzes in Sehtests, Entwurmungsprogramme und Schulmahlzeiten in Äthiopien.

Beinahe wären Michael und Marie Tuil vor lauter Freude über das gut laufende Geschäft wieder in den Vielarbeitermodus von früher geschlittert. Anfang 2019 übernahmen die beiden, inzwischen Eltern eines Sohns, zusätzlich ein Café in Basel. Marie war mit einem zweiten Kind schwanger, beide gerieten an ihre Grenzen. Nach einem halben Jahr zogen sie die Handbremse, gaben das Café noch vor der Geburt der Tochter wieder ab und beschränkten das Arbeitspensum auf ein Minimum, sprich 50 Prozent für Direct Coffee. «In dieser Zeit stellten wir fest, dass wir viel zufriedener, inspirierter und produktiver sind, wenn wir die Arbeitszeit knapp halten», erinnert sich Marie Tuil.

«Unser grösster Reichtum ist, dass wir als Familie viel Zeit zusammen verbringen und dank weniger Arbeit glücklicher und freier im Kopf sind.» Marie Tuil

Weil ihr minimalistischer Lebensstil Fragen aufwarf und bei der Familie und Vollzeit arbeitenden Freunden Kommentare provozierte, begannen sich die beiden vertieft mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie fanden heraus, dass der Ökonom John Maynard Keynes 1930 prognostiziert hatte, im Jahr 2030 werde es dank der Produktivitätssteigerung möglich sein, mit nur 15 Wochenstunden Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen. Und sie erfuhren, dass John Ford in seinen Autofabriken durch die Reduktion der Arbeitszeit die Produktion steigern konnte.

Der niederländische Historiker Rutger Bregman hat diesen Gedanken in seinem Buch «Utopien für Realisten» wieder aufgenommen und mit der Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens verknüpft. Familie Tuil fand dessen Gedanken überzeugend, dass eine hohe Lebensqualität weder primär vom Bruttosozialprodukt eines Landes noch von der individuellen Lohnhöhe abhängen soll. Vielmehr sei entscheidend, wie viel Zeit man für die wichtigen Dinge hat und wie frei man in der Lebensgestaltung ist. Und so haben sich Marie und Michael Tuil entschieden, in ihrem Unternehmen die 15-Stunden-Woche einzuführen und sich in der restlichen Zeit um Familienarbeit, individuelle Bedürfnisse und neue Ideen zu kümmern.

Im direkten Kontakt mit den Bauern: Die Tuils in Äthiopien. Foto: zvg

Eine dieser Ideen hat zu einem zweiten Projekt geführt. Auf einem Spaziergang mit den Kindern suchte Marie Tuil Ende November nach einer Möglichkeit, als Unternehmerin etwas gegen den Klimawandel zu tun. So kam sie auf den Gedanken, Solarpanels anzubieten, die es Wohnungsmietern erlauben, eigenen Strom zu produzieren und ihn direkt in die Steckdose einzuspeisen. Marie und Michael Tuil begannen zu recherchieren, Schweizer Normen zu durchkämmen und Kontakte mit Solarzellenproduzenten und Anbietern von Mikro-Invertern zu knüpfen.

Schon kurz vor Weihnachten trafen die ersten Solarpanels aus China ein, nun erwarten die Tuils bereits eine zweite Lieferung à 40 Panels. Das Motto für das Projekt Solarbalkon.ch lautet wie bei Direct Coffee: Klein anfangen und dank Mundpropaganda wachsen. Die dünnen Panels, die sich einfach und ohne Bewilligung am Balkongeländer anbringen lassen, kosten je nach Grösse 600 oder 1000 Franken und ermöglichen je nach Exposition und Sonnenstunden Stromeinsparungen von 200 Franken und mehr pro Jahr.

Lebensqualität kostet wenig Geld

Doch reichen die zwei mal 15 Stunden Arbeit pro Woche und die Einnahmen aus den beiden Unternehmen, um auch ohne bedingungsloses Grundeinkommen gut leben zu können? «Wenn man die Lebensumstände entsprechend einrichtet, reicht es bestens», sagt Michael Tuil ohne Zögern und gibt zu bedenken, dass man verpasstes Glück später nicht nachholen könne, ganz egal, wie viel Geld man dann angespart hat. Die vierköpfige Familie lebt in Basel in einer Dreizimmerwohnung für 1060 Franken pro Monat, Michael und Marie zahlen sich je 1500 Franken Lohn aus. «Unser grösster Reichtum ist, dass wir als Familie viel Zeit zusammen verbringen und dank weniger Arbeit glücklicher und freier im Kopf sind», ergänzt Marie Tuil. Dadurch würden sie auch als Unternehmerpaar bessere Entscheidungen fällen.

Lebensqualität koste oft erstaunlich wenig Geld, finden beide. Im Januar hat die Familie zum Beispiel drei Wochen in einem schönen Haus im Tessin verbracht, ohne dafür einen Franken zu bezahlen – über Facebook hatte der Hausbesitzer jemanden gesucht, der Zeit hat, in seiner Abwesenheit die Katze zu füttern.

Zudem haben die Tuils vor einiger Zeit für wenig Geld ein Haus in Frankreich kaufen können, das sie in der freien Zeit renovieren. Die Aussicht, darin später einmal mietfrei leben zu können, beruhigt ebenso wie die Einzahlungen in die AHV und das Sparen über die dritte Säule. «Wir werden später niemandem auf der Tasche liegen», sagt Marie Tuil. Sie rechnet auch nicht damit, dass sie mit Erreichen des Rentenalters den Job an den Nagel hängen werden. «So entspannt, wie wir jetzt unterwegs sind, spüren wir keinerlei Sehnsucht nach dem Ruhestand.»

* Mathias Morgenthaler war Wirtschaftsredaktor bei Tamedia und ist heute als Autor, Coach und Referent tätig. Er ist Autor der Bestseller «Aussteigen – Umsteigen» und «Out of the Box» und Betreiber des Portals www.beruf-berufung.ch