Roof Garden im Zürcher Globus – Glücklich mit Pommes Allumettes über der Stadt Das neue Restaurant im obersten Stock des Kaufhauses am Löwenplatz funktioniert mit Kindern genauso wie für ein Tête-à-Tête. Emil Bischofberger

Wie im Globus-Prospekt: Die Einrichtung des Roof Garden passt ins oberste Stockwerk des Kaufhauses. Foto: Dominique Meienberg

Ein Nachmittag mit der ganzen Familie in der Stadt ist ein heikles Unterfangen. Denn wenn der Heimweg ansteht, sind alle meist so hungrig, dass die Chance auf eine krisenfreie Fahrt gegen null tendiert. Die Rettung? McDonald’s, Sternen-Grill und Co. Sie sind nah und sofort bereit, wenn die Jungmannschaft ihre Hungerkrise schiebt.