Zoom – Glückliche Zeiten im Ruhrgebiet Die Bilder von Michael Kerstgens aus dem Jahre 1986 fangen das Lebensgefühl einer Jugend ein, die sich dem Genuss hingibt.

Nach einem Jahr der Pandemie wirken die Fotos, die der deutsche Fotograf Michael Kerstgens 1986 aufgenommen hat, geradezu befreiend. Die Jugendlichen, die auf dem obigen Bild einem Konzert in der Philipshalle Düsseldorf zuhören, sind total entspannt. Die Augen der meisten sind auf die Bühne gerichtet, einige lauschen den Klängen mit geschlossenen Lidern. Es ist Genuss pur, dem man sich in der Gemeinschaft Gleichaltriger und Gleichgesinnter hingibt.

Was in den 1980er-Jahren zum Alltag gehörte, könnte nach über einem Jahr der coronabedingten Beschränkungen wieder möglich werden.

Ein Sommer könnte uns bevorstehen, in dem wir uns nachts wieder auf dem Parkplatz vor der Zeltdisco treffen, wie vor 25 Jahren in Oberhausen. Oder uns in das Messegewühl stürzen, als ob wir uns vor der Grugahalle in Essen befänden. Oder einfach mürrisch in die Kamera des Fotografen blicken, der uns beim Nichtstun am Baldeneysee in Essen ablichtet.

Auffällig sind die Frisuren und der Freizeitlook der Jugendlichen. Die Mädchen trugen damals gern Kurzhaarschnitt mit Stirnfransen und erschienen am Konzert fast uniform in grünen Trenchcoats. Bemerkenswert auch, dass der Trainingsanzug als Ausgehbekleidung schon damals dazu gehörte. Offenbar grosser Beliebtheit erfreuten sich die Collegejacken mit ihren bunten Ärmeln, die neben Jeans- und Lederjacken das Strassenbild prägten.

Der preisgekrönte Fotograf Michael Kerstgens, damals Student der Gesamthochschule Essen, erhielt 1986 ein Stipendium mit dem Auftrag, sich mit dem Thema Freizeit auseinanderzusetzen. Er fotografierte die Menschen beim Sport, im Freibad, im Auto oder beim Shopping.

Entstanden ist ein Buch, das das Lebensgefühl einer Generation wunderbar treffend einfängt und darum nicht nur Nostalgikern empfohlen sei.

«1986 – Zurück in die Gegenwart» Infos einblenden Michael Kerstgens: «1986 –Zurück in die Gegenwart»

Hartmann Books

176 Seiten, ca. 45 Fr.

