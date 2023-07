Der Liechtenstein-Weg führt auf 75 Kilometern durch alle 11 Gemeinden des Fürstentums. Gehzeit insgesamt ca. 22 Stunden in 4 bis 5 Etappen. Der Weg kann ganzjährig von Balzers im Süden bis Schaanwald im Norden oder andersherum absolviert werden. Ein Einstieg ist in jeder Gemeinde möglich. Gute ÖV-Anbindungen und Gepäcktransport erleichtern die Tour. Die App Listory ist gratis für iOS und Android verfügbar.

Auf zwei Rädern lässt sich der Liechtenstein-Weg ebenso erkunden. Die Route ist rund 10 Kilometer länger und weicht hier und da leicht vom Fussweg ab, ohne eine Attraktion auszulassen. Rent a bike am Liechtenstein-Center in Vaduz bietet E-Bikes und Velos zur Miete an. www.liechtensteinweg.li