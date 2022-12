Silvester auf der Bühne – Glühwein hin! Prosecco her! Nicht überall knallen auf der Bühne die Champagnerkorken zum Jahreswechsel. Aber manche Häuser sagen sich: Der gleiche Ablauf wie jedes Jahr! Eine Auswahl an festlichen Veranstaltungen. Stefan Busz

So könnte ein Silvester beginnen: Mit «Alice im Wunderland». Foto: Toni Suter

Die verkehrte Braut

Sie tun es wieder. Letztes Jahr hat die Zürcher Kammeroper mit zwei Einaktern von Jacques Offenbach über Silvester brilliert. Nun ist ein Stück aus dem italienischen Repertoire an der Reihe: Giachino Rossinis Opera buffa «L’equivoco stravagante», auf Deutsch «Die verkehrte Braut». Der Inhalt: Vater will Tochter zur Heirat mit einem alten Geck zwingen, Tochter will Geck nicht haben, sondern den Hauslehrer. Die Hausangestellten stellen sich auf die Seite der Tochter und setzen das Gerücht in die Welt, diese sei eigentlich ein Mann, der sich vom Militärdienst drücken will. Es kommt zu grossen Verwirrungen. Und unerwarteten Wendungen. Sechs Solistinnen und Solisten machen hier mit, begleitet werden sie von einem Schauspieler und einem Herrenchor. Ein Vergnügen wird es werden. «Wir freuen uns, mit dem Premierenpublikum auf das neue Jahr anzustossen», schreibt die Kammeroper. An sämtlichen sieben Vorstellungen werden am Buffet Getränke und Snacks sowie die berühmte Kammeroper-Suppe angeboten.