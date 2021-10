Kolumne Philipp Loser – Gnädig gegen rechts, hart gegen links

Sibel Arslan vereint drei Feindbilder rechter Politik. Sie ist eine junge, unabhängige Frau. Sie hat einen Migrationshintergrund. Sie ist links.

Seit Arslan 2005 in die Basler Lokalpolitik einstieg, ist sie unter besonderer Beobachtung. Es stehe immer die gleiche Frage im Raum – eigentlich schon seit sie als Kind aus der Türkei in die Schweiz gekommen sei, erzählte sie kürzlich in einem Porträt in dieser Zeitung: «Kann sie das?»

Heute ist Arslan Nationalrätin der Grünen. Doch das offensichtliche Unbehagen gegenüber ihrer Person ist geblieben. Das zeigt sich in den Kommentarspalten der Onlinemedien, in unangebrachten Sprüchen von rechten Ratskollegen (SVP-Nationalrat Andreas Glarner nannte sie «Frau Arschlan»), aber auch in einem offiziellen Antrag, den die Basler Staatsanwaltschaft kürzlich an das eidgenössische Parlament stellte.