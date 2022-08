Zürcher Cupsieg in Cham – Gnonto verschiesst Penalty – der FCZ ist trotzdem weiter Mit einem seriösen Auftritt erledigt der FC Zürich seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Schweizer Cups. Die Zürcher gewinnen beim drittklassigen Cham 4:0. Florian Raz

Es ist Cup, da darf man über einen verschossenen Penalty auch mal schmunzeln: Wilfried Gnonto im Einsatz gegen Cham. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Es ist der Moment, an dem dieser Nachmittag noch einmal spannend werden könnte. Der FC Zürich beschränkt sich längst mit mehr oder weniger Lust auf das Verwalten seines 2:0-Vorsprungs, als Manuel Fäh zum Abschluss kommt. Aber der Innenverteidiger des SC Cham schiesst in der 73. Minute aus rund neun Metern weit über das Tor des FCZ.

Damit ist die Chance vertan für das Team aus der dritthöchsten Liga, dem amtierenden Meister vielleicht doch noch ein Bein stellen zu können. Die Zürcher gewinnen durch drei Tore von Aiyegun Tosin, zwei in der ersten Halbzeit und eines kurz vor Schluss, und einen Treffer durch Bledian Krasniqi 4:0.

Es ist der Lohn für einen vor der Pause soliden Auftritt des FCZ. Franco Foda hat die Chamer mit seinem gesamten Trainerteam im Spiel gegen St. Gallen II beobachtet. Das deckt sich mit der Ernsthaftigkeit, mit der die Zürcher ins Spiel starten.

Das Ziel ist eindeutig: Die Vorteile in Technik und vor allem Geschwindigkeit sollen in der Offensive mit vielen tiefen Läufen und Dribblings ausgenutzt werden. Das gelingt beim 1:0, als Fabian Rohner auf rechts durchbricht und in der Mitte Tosin findet.

Dasselbe Mittel bringt auch den Elfmeter zum 2:0 ein. Wobei der ein Geschenk von Schiedsrichter Mirel Turkes ist. Jan Loosli spielt im Duell mit Stephan Seiler klar den Ball. Tosin ist das egal. Er tut, was Wilfried Gnonto zuvor verpasst hat. Er verwandelt den Elfmeter. Gnonto dagegen tritt den Ball in der 34. Minute bei einem berechtigten Foulelfmeter weit übers Tor. Es rächt sich für den FCZ nicht, der nun nach Edinburgh fliegt, wo ihm am Donnerstag gegen Heart of Midlothian ein Unentschieden für den Einzug in die Europa League reicht.

