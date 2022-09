Pop-Ikone Elizabeth – «God save the queen – the facist regime» In der britischen Pop-Kultur kam Elizabeth II. fast immer gut weg. Selbst bei jenen, die sie beschimpften. Jean-Martin Büttner

Sex-Pistols-Song «God Save the Queen», der 1977 den ersten Platz der britischen Hitparade erreichte, ohne am Radio gespielt werden zu dürfen. Foto: PD

Sie lässt ihn warten. Während der Agent am Eingang des Zimmers stehen bleibt, schreibt die Königin ohne Hast einen Brief fertig, bevor sie sich an ihrem Bürotisch umdreht und ihn mit einem herzlichen «Good evening, Mr. Bond» verspätet begrüsst. Der Agent ist hergekommen, um die Queen an die Eröffnung der Olympischen Sommerspiele zu begleiten. Sie ergreift ihre Handtasche, schreitet mit ihm durch die Gänge, tritt aus dem Buckingham Palace und besteigt den Helikopter. Ihre Hunde müssen draussen bleiben. Als der Helikopter über dem Stratford-Stadion kreist, springt die Königin aus dem Helikopter und schwebt im Fallschirm zu ihren Untertanen hinunter.