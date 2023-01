Sweet Home: Ideen für die Bibliothek – Gönnen Sie Ihren Büchern ein schönes Zuhause Für viele Menschen sind Bücher immer noch von grosser Bedeutung. Diese Inspirationen zeigen, wie gute Bücherregale Wohnlichkeit vermitteln. Marianne Kohler Nizamuddin

Bücher als Lebensgefährten

Warm, wohnlich und einfach. Foto über: Poets Lodge

Kürzlich, als die Sonne bereits Frühlingsgefühle in den Januar zauberte, sah ich auf einem Quartierspaziergang ein erleuchtetes Fenster. Ich schaute rein und da sass ein Mann in einem Raum voller Bücher. Diese waren in einem raumfüllenden Regal geordnet und die Sonne beschien die Bände wie ein Scheinwerfer. Das Regal war einfach, schlicht und aus Holz. Dieser kurze Einblick im Vorbeigehen zeigte ein Leben, in dem Bücher eine essenzielle Rolle zu spielen scheinen.