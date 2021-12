Sweet Home: 14 Tipps für Ihre Tafel - Gönnen Sie sich einen schönen Weihnachtstisch

Sweet Home: Tafeln für Profis – Gönnen Sie sich einen schönen Weihnachtstisch Gerade weil diese Festtage nicht entspannter werden als letztes Jahr, ist es wichtig, dass Sie das Beste daraus machen: 14 Ideen für Ihre feierliche Tafel. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Freundlich

Englische Gemütlichkeit: Lange Tafel mit Christmas Crackers und Kuchen. Foto über @skyemcalpine

Beginnen wir unsere kleine Tischdeck-Lektion gleich mit der grossen Meisterin Skye McAlpine. Sie ist die allerstylishste Kochbuchautorin und hat erst gerade ein eigenes Label lanciert: Skye McAlpine Tavola. Natürlich hat sie auch ein stilvolles Leben, das zum Teil in London und zum Teil in Venedig stattfindet. Bewundernswert ist nicht nur ihr Stil, sondern auch ihre Kochkunst und die Tatsache, dass sie alles selbst fotografiert.

Auch sie hat mit einem Blog begonnen und pflegt nun einen vielbeachteten Instagram-Account. Ihre Tische, die sie in ihrem Londoner Zuhause für ihren angesagten Freundeskreis in der Stilwelt deckt, sind wunderschön und trotz des hohen Niveaus sehr entspannt. Einiges davon kann man sich abgucken. Ihre wichtigsten Zutaten sind:

Farben

Mustermix

natürliche Deko mit Früchten und Blumen

Kerzen

2 — Detail: Christmas Cracker

Explosive Fröhlichkeit: In den Christmas Crackers stecken Überraschungen. Tableware und Foto: Skye McAlpine Tavola

Wer seinem Weihnachtstisch den gewissen englischen Touch geben will, der platziert Christmas Crackers auf die Teller. In England sind Weihnachten eben «Merry», also wirklich fröhlich. In den Crackers, die man, wenn man sie auseinanderzieht, explodieren lässt, stecken Trillerpfeifen, lustige Papierhütchen und kleine Spielsachen und Geschenke.

Natürlich sind die Crackers von Skye McAlpine aus stilvollen Marmorpapier. In jeden Cracker stecken auch hübsche Guetzliformen und ein Guetzlirezept der Köchin. Leider werden sie nur in England versandt, was aber wegen der Explosionskraft der kleinen Dinger verständlich ist. Es lohnt sich dennoch, in ihrem Shop zu stöbern, denn er ist voller hübscher, bunter Wunder.

3 — Klein

Persönliche Tischrunde: Festlich gedeckter kleiner Tisch. Foto über: Hummingbird high

Viele von uns feiern auch dieses Jahr Weihnachten im kleinen Kreis. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Tisch nicht trotzdem hübsch und festlich decken können. Es kann bei gewissen Tischen, wie hier bei einem mit Marmorplatte, gar ohne Tischtuch hübsch und frisch aussehen. Die Zutaten zu diesem Tisch sind:

viel Weiss: weisse Tischsets, weisses Geschirr

Dekoration mit natürlichen Grün

Kerzen in Gruppen auf einer Platte

4 — Natürlich

Sinnliche Stimmung: Leinen und Zweige für Natürlichkeit auf dem Festtisch. Foto über: Lobster and Swan

Da ich Stoffe liebe, finde ich persönlich natürlich Tische mit Tücher am schönsten. Diese müssen aber nicht immer voll decken, und auch nicht aus Damast gestärkt und glattgebügelt sein oder gar rundum bis auf den Boden fallen. Für einen natürlichen Look hilft gewaschenes, weiches Leinen. Wenn das Tuch kleiner ist als der Tisch, dann platzieren Sie es einfach – wie hier – in der Mitte. Schön ist, dass hier die Girlande, die den Tisch schmal und längs in der Mitte ziert, über das Tischtuch hinauswächst. Die Zutaten:

Tischwäsche aus gewaschenem, weichem Leinen

Naturfarben

Dekoration mit schmaler Girlande aus Zweigen und Beeren

Kleine Akzente mit Weihnachtsschmuck

Dicke Kerzen

5 — Detail: Deko im Glas

Wenig Aufwand: Dekorationen in einem Glas. Foto über: Mademoiselle Poirot

Eine hübsche und einfache Deko-Idee ist, Dinge in ein hohes Glas zu stecken. Hier sind es Feigen und Tannenzweige. Ich persönlich mag natürliche Materialien, also Früchte, Gemüse, Blumen, Pflanzen und Grün. Es ist sinnlicher und appetitlicher, etwas Natürliches in ein Glas oder Schälchen zu legen, als zum Beispiel glitzrigen Weihnachtsschmuck.

6 — Detail: Deko am Stuhl

Charmante Kleinigkeit: Schmuck am Stuhl. Foto über: The Blessed Heart

Je nach Art der Stühle kann eine kleine Deko am Stuhl sehr hübsch und freundlich wirken. Binden Sie, wie hier, kleine Zweiglein von der Tanne und Stechpalme an hübschen Bändern an den Stuhl.

7 — Skandinavisch

Wie aus dem Bilderbuch: Stilvolle und einladende Weihnachtstafel. Möbel, Wohnaccessoires und Foto: Artilleriet

Und immer wieder lohnt sich in Sachen Stil, Einrichtung und Dekoration ein Blick in den Norden. Da sticht der stylishe, schwedische Shop Artilleriet heraus. Wie kein anderer geht er immer diesen einen Schritt weiter und verbindet Design und Handwerk mit einem innovativen, sinnlichen und überraschenden Stil. Diese skandinavische Weihnachtstafel ist modern und lässt zugleich an ein wunderbares Bilderbuch denken.

8 — Detail: Geschirr

Leuchtende Schmuckstücke: Porzellan mit dem gewissen Etwas. Tableware und Foto: Artilleriet

Was auf dem Tisch von Artilleriet besonders ins Auge springt, ist das wunderschöne, besondere Geschirr. Der flammend rote Teller im Vordergrund ist von der bekannten belgischen Modedesignerin Ann Demeulememeester. Dazu kombiniert werden handbemalte Porzellanteller von der Keramikerin Anouk Kramer.

9 — Detail: Layering

Entspannt aufgedeckt: Sets statt Platzteller auf dem Tischtuch platziert. Tableware, Tischwäsche und Foto: Bungalow

Nirgends kommt das Layering, also das Schichten, so stark zum Zug wie beim Tischdecken. Man beginnt mit dem Tischtuch, platziert Platzteller oder, wie hier, Tischsets, auf die wiederum die Teller für jeden Gang gelegt werden. Dann kommen Servietten, Besteck, Gläser und zum Schluss die Dekoration.

10 — Schlicht

Selbstverständlich schön: Mit wenig Aufwand kann Festlichkeit entstehen. Foto: Ferm Living

Wie wenig es braucht, damit es festlich aussieht, zeigt dieser Tisch. Auch hier ist Leinenwäsche zentral. Sie schafft die Festlichkeit. Dazu kommen schönes Geschirr, kleine Tannenzweiglein, ein wenig Grün in die Mitte und natürlich feine Köstlichkeiten.

11 — Leicht

Frische Modernität: Hell und leicht gedeckte Festtafel. Foto: House Doctor

Dieses frische Beispiel von House Doctor überzeugt bestimmt alle Weihnachtsmuffel, die Glitzer und die typische Weihnachtsstimmung nicht mögen. Alles ist leicht, elegant und hell. Zudem wirkt dieser Weihnachtstisch unprätentiös und passt auch in minimalistische Designwohnungen. Die Zutaten:

Schlichtes, hellgraues Keramikgeschirr

Champagnerschalen

Filigrane Kerzenständer und filigrane Kerzen

Spargelkraut als Tischgirlande

Weihnachtskugeln an Drahtgeflecht

12 — Detail: Türmen

Improvisierte Etagere: Mit Schalen, Tassen und Teller gehts in die Höhe. Foto: House Doctor

Was jeder Tischdekoration hilft, ist das Spiel mit verschiedenen Höhen. Dafür sind Etageren gut. Diese können Sie einfach aus Teller, Schalen und Tassen kreieren. Darin können Sie auch Häppchen, Früchte, Nüsse, Schokolade und vieles mehr anbieten.

13 — Märchenhaft

Poetische Interpretation: Weisser Weihnachtstisch auf die skandinavische Art. Foto über: My Scandinavian Home

Dieser zauberhafte Tisch zeigt, wie man mit Improvisation etwas Grandioses schaffen kann. Stellen Sie zwei Tische aneinander für eine lange Tafel. Decken Sie mit verschiedenen weissen Tischtüchern, Läufern und Servietten. Sie können auch weisse Leintücher nehmen. Hängen Sie einen Zweig von der Decke ab und dekorieren Sie mit filigranen Kerzen und natürlichem Grün.

14 — Detail: Bänder

Schleifen mit Charme: Überlange Bänder zieren die Servietten. Foto über: My Scandinavian Home

Apart ist die Idee, Servietten mit Bändern zusammenzubinden. An diesem Tisch ist dies mit überlangen Bändern, die bis zum Boden reichen, umgesetzt. Damit entsteht viel Festlichkeit mit wenig Aufwand.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

