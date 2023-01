Nachruf auf Lisa Marie Presley – Götterkind und Alleinerbin Elvis’ Tochter musste schon als junge Frau das monumentale Erbe ihres Vaters verantworten. Sie starb mit 54 Jahren an einem Herzstillstand. Joachim Hentschel

Vor wenigen Tagen war sie noch Gast an der Golden-Globes-Gala, nun ist die Sängerin Lisa Marie Presley völlig überraschend verstorben. Foto: WireImage

Nur ganz selten habe sie das Ärgernis bislang erlebt, vielleicht in drei von 30 Konzerten, sagte Lisa Marie Presley einmal in einem TV-Interview, als sie in den frühen 2000er-Jahren ihre Karriere als Sängerin gestartet hatte. Dann habe sie von der Bühne aus tatsächlich einen Elvis-Imitator entdeckt, der sich im Publikum Richtung erste Reihe gedrängelt habe.