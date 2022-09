Migrationspolitik in Emiraten – Goldene Neu-Bürger für Dubai Länder auf der Arabischen Halbinsel vergeben ihre begehrte Staatsbürgerschaft mittlerweile an Ausländerinnen und Ausländer – allerdings nur an ganz bestimmte. Dunja Ramadan

Ein Sehnsuchtsort für Reiche: Dubai und seine Skyline inklusive Burj Khalifa. Foto: AFP

Es habe sich angefühlt, als würde man in eine neue Familie aufgenommen werden, sagte Hassan Arafat, Professor für Membran- und Wassertechnologie an der Khalifa University in Abu Dhabi. Der gebürtige Jordanier gehörte zu den ersten Expats in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die im vergangenen Jahr die arabische Staatsbürgerschaft erhalten haben. «Es ist wie Magie, wie ein Schalter, den man umschaltet. Plötzlich fühle ich mich als Teil von etwas viel Grösserem als meiner Karriere», sagte Arafat der arabischen Nachrichtenseite «The National News».