Berichterstattung über Sozialhilfe – Golta kritisiert Medien – und weiss ein Gegenmittel An der Realität vorbei und auf Problemfälle fokussiert: So werde über Sozialhilfe berichtet. Der Zürcher Sozialvorsteher sieht sich durch eine 50’000 Franken teure Studie bestätigt. Martin Huber

Sozialhilfe im Visier der Medien: Stadtrat Raphael Golta hat eine Untersuchung über die Medien in Auftrag gegeben. Das Zeugnis fällt wenig vorteilhaftes aus. Foto: Urs Jaudas

Das Fazit fällt deutlich aus: «Alles in allem betrachtet, behandelt der massenmediale Diskurs die Sozialhilfe selektiv und abstrakt und blendet die soziale Realität von Sozialhilfebeziehenden mehrheitlich aus», heisst es in einer einer Studie, die das Stadtzürcher Sozialdepartements bei der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW in Auftrag gegeben hat.