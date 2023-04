Rekordgehalt im Silicon Valley – Google-Chef verdient 226 Millionen Dollar – trotz Sparkurs im Konzern Mit diesem Gehalt gehört Sundar Pichai weltweit zu den Topverdienern. Er bekommt 800-mal mehr als die Durchschnittsmitarbeitende bei Google.

Google-Chef Sundar Pichai bei seinem Auftritt am WEF in Davos im Januar 2020. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

In der Hightechindustrie im Silicon Valley gibt es gerade sehr viel Unruhe: Denn die Geschäfte vieler bekannter und grosser Unternehmen laufen nicht mehr so wie früher. Die Folge: Es werden Jobs gestrichen, die Liste ist lang, sei es Alphabet, die Mutterfirma von Google, die Facebook-Firma Meta, der Onlinehändler Amazon oder ganz viele andere.



Alphabet beispielsweise baut gerade 12'000 Stellen ab, das ist etwa sechs Prozent der gesamten weltweiten Belegschaft, die Angestellten protestierten dagegen. Dazu kommen eine ganze Reihe von Massnahmen, um die Kosten runterzubringen. Der US-Nachrichtensender CNBC berichtet zudem, dass Google den Bau seines neuen Campus im Silicon Valley aus Kosten­gründen stoppe, die Vorarbeiten ruhten. Weltweit soll eine halbe Milliarde Dollar eingespart werden, allein, indem man Büroflächen verkleinert.

Der Chef bekommt 800-mal mehr als der Durchschnittsmitarbeiter

Konzernchef Sundar Pichai (50) merkt davon aber nichts. Sein Gehalt hat für 2022 eine astronomische Höhe erreicht. Er habe im vergangenen Jahr eine Gesamtvergütung von 226 Millionen Dollar (umgerechnet 201 Millionen Franken) erhalten, schrieb der Konzern in einer Mitteilung an die Börsenaufsicht. 218 Millionen Dollar der Entlohnung beliefen sich demzufolge auf Aktienzuteilungen, die teilweise aus den Jahren davor resultieren.

Die durchschnittliche Vergütung eines Alphabet-Angestellten wird für 2022 mit immerhin noch 279'802 Dollar angegeben. Pichai bekommt damit rund das 800-Fache dieser Summe. Den Angaben zufolge lagen ausserdem die Kosten für die persönliche Sicherheit des Konzernchefs 2022 bei immerhin 5,94 Millionen Dollar.



Pichai arbeitet bereits seit 2004 für Google, die weltweit grösste Suchmaschine, er entwickelte unter anderem Google Chrome. Als das Unternehmen umstrukturiert und die Holding Alphabet geschaffen wurde, wurde Pichai zum Chef von Google ernannt.

2019 dann gaben die beiden Google-Gründer Sergey Brin und Larry Page bekannt, dass sie sich aus dem gesamten operativen Geschäft zurückziehen werden. Pichai übernahm zusätzlich zu seinem Job an der Google-Spitze die Führung von Alphabet. Das Vermögen von Pichai wird auf mehr als eine Milliarde Dollar geschätzt. 2022 machte Alphabet einen Umsatz von etwa 260 Milliarden Dollar, der Gewinn liegt bei etwa 60 Milliarden Dollar.

Neue Chefin bei Google Schweiz

In der Schweiz hat Google eine neue Länderchefin. Christine Antlanger-Winter, die diesen Posten bereits seit Mitte November des letzten Jahres interimistisch innehatte, wird ihn nun permanent übernehmen, wie Google mitteilte. Antlanger-Winter war vor ihrem Wechsel in die Schweiz seit 2018 Geschäftsführerin von Google in Österreich. In dieser Funktion war sie für den Ausbau des Marktes und Partnerschaften in Österreich verantwortlich. Bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bei Google Austria gefunden werde, gebe es eine interimistische Leitung, so die Mitteilung.

