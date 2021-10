Rauch im Tunnel – Gotthard für 40 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt Auf der Nord-Süd-Achse kommt es zu Staus. Die Ursache für die Rauchentwicklung ist nun bekannt UPDATE FOLGT

Stau nach Sperrung: Vor dem Gotthard-Tunnel mussten sich die Automobilisten am Mittag gedulden. Symbolbild: Keystone

Der Gotthard-Strassentunnel war am späteren Samstagmorgen für 40 Minuten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. «Es kam zu einer Rauchentwicklung, aber zu keinem Brand», sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Uri. Rettungskräfte seien im Tunnel gewesen, Verletzte gebe es nicht. Es habe sich um eine reine Sicherheitsmassnahme gehandelt. Ein aus dem Tunnel fahrendes Auto habe Rauch ausgestossen. Auf beiden Seiten des Portals gab es nach der Schliessung am Mittag Staus von mindestens vier Kilometer Länge. Nach 12 Uhr war der Tunnel wieder offen.

red

