Probleme mit der Lüftungsanlage – Gotthard-Tunnel ist seit mehreren Stunden gesperrt Vor dem Gotthard hat sich eine kilometerlange Schlange gebildet. Die Gründe sind technisch bedingt.

Nichts geht derzeit am Gotthard. Foto: Leser-Reporter 20 Minuten

Seit mehreren Stunden ist der Gotthard-Tunnel gesperrt. Wie der TCS schreibt, liegt es an technischen Problemen im Tunnel. Reisende stehen am Freitag seit mehreren Stunden im Stau.

Laut TCS wurde der Tunnel kurz nach 15.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die Kantonspolizei Uri spricht auf Anfrage von Lüftungsproblemen im Tunnel. Wie lange die Störung andauert, ist noch unklar.

Die Sperrung bestehe bis auf weiteres hiess es. Der Verkehr wird umgeleitet via A13 San Bernardino Der Schwerverkehr wird in den Warteräumen angehalten.

Das Eishockeyspiel zwischen Lugano und Zug musste aufgrund des Staus abgesagt werden. Der Bus der Tessiner steckt ebenfalls fest.

red